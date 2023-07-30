Оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине – есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки оккупанты совершили 69 обстрелов по территории Херсонской области. В результате вражеской агрессии два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Согласно оперативной информации, за прошедшие сутки враг:

совершил 69 обстрелов, выпустив 313 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА;

по Херсону враг выпустил 44 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты атаковали остров Змеиный авиабомбами.

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