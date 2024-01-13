Оккупанты ударили ракетам Х-22 по Сумщине — фото последствий "прилета"

В результате ракетного удара по Сумщине ранена женщина.
Оккупационная армия России утром 13 января нанесла ракетный удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В результате атаки оккупантов ранения получила ранение мирная жительница. Также взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.
Напомним, утром 13 января войска РФ выпустили по Украине крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95, а также истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22 – подробности.
Читайте также ведущие новости дня: