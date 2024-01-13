Оккупанты ударили ракетам Х-22 по Сумщине — фото последствий "прилета"

В результате ракетного удара по Сумщине ранена женщина.

Оккупационная армия России утром 13 января нанесла ракетный удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В результате атаки оккупантов ранения получила ранение мирная жительница. Также взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.

Последствия ракетного удара по Шостке 13 января 2024 года

Последствия ракетного удара по Шостке 13 января 2024 года

Последствия ракетного удара по Шостке 13 января 2024 года

Последствия ракетного удара по Шостке 13 января 2024 года

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

Напомним, утром 13 января войска РФ выпустили по Украине крылатые ракеты из бомбардировщиков Ту-95, а также истребителей МиГ-31 и бомбардировщиков Ту-22 – подробности.

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