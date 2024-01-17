Оккупанты ударили ракетами "Оникс" по Одесчине — последствия "прилета" (фото, видео)

Враг нанес ракетный удар по области перед рассветом.

Оккупационная армия России после ночной массированной дроновой атаки по Одесчине нанесла ракетный удар по области утром, 17 января.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

"Одновременно с отвлекающим маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, оккупанты коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам", — говорится в сообщении.

Удар по Одесской области ракетами "Оникс" утром 17 января/Фото: Силы обороны юга Украины

Удар по Одесской области ракетами "Оникс" утром 17 января/Фото: Силы обороны юга Украины

Российские ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена.

Животные и люди не пострадали.

Напомним, появились фото пострадавшего из-за атаки РФ дома в Одессе.

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