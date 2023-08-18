Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке: спасатели вывели женщину из охваченного пламенем здания (видео)

Сотрудница магазина была в подвале магазина.
В Авдеевке экипаж "Белые Ангелы" спасли из горящего магазина местную жительницу после ракетного обстрела российских кафиров.
Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале МВД Украины.
Как стало известно, среди дня российские оккупанты открыли огонь по жилому кварталу города. Снаряды попали в магазин, где находились мирные жители. В подвале под завалами оказалась работница магазина, которая не могла выбраться.
“В помощь прибыли “Белые ангелы”. Полицейские пытались через дверь магазина попасть в подвал, но им помешало пламя. Надев противогазы, правоохранители искали другие спасательные направления. Единственным путём для спасения оставалась стенка подвала, которую следовало разбить. "Белые ангелы" совместно с горожанами пытались как можно быстрее спасти женщину, ведь не знали в каком она состоянии. Благодаря совместным усилиям горожанка и две собаки и кот были освобождены из ловушки”, — рассказали в МВД Украины.
Напомним, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки.
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