Оккупанты ударили ракетами по Авдеевке: спасатели вывели женщину из охваченного пламенем здания (видео)

В Авдеевке экипаж "Белые Ангелы" спасли из горящего магазина местную жительницу после ракетного обстрела российских кафиров.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале МВД Украины.

Как стало известно, среди дня российские оккупанты открыли огонь по жилому кварталу города. Снаряды попали в магазин, где находились мирные жители. В подвале под завалами оказалась работница магазина, которая не могла выбраться.

“В помощь прибыли “Белые ангелы”. Полицейские пытались через дверь магазина попасть в подвал, но им помешало пламя. Надев противогазы, правоохранители искали другие спасательные направления. Единственным путём для спасения оставалась стенка подвала, которую следовало разбить. "Белые ангелы" совместно с горожанами пытались как можно быстрее спасти женщину, ведь не знали в каком она состоянии. Благодаря совместным усилиям горожанка и две собаки и кот были освобождены из ловушки”, — рассказали в МВД Украины.

Украинские спасатели в Авдеевке вытащили из горящего здания женщину

Напомним, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Авдеевки.

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