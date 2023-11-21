Оккупанты ударили ракетами по больнице и шахте в Селидове: есть жертвы

В результате вражеского удара погиб по меньшей мере один человек.

В ночь на вторник, 21 ноября, российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по территории Донецкой области. В результате атаки захватчиков ранены мирные жители, а также погибший.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, оккупанты ударили ракетами по больнице Селидового, а также по шахте.

По территории медицинского учреждения оккупанты выпустили две ракеты около 23:30. В результате вражеского удара повреждены два здания медучреждения. Шесть гражданских людей получили ранения. Также Клименко подчеркнул, что под завалами могут находиться потерпевшие. На месте "прилета" продолжаются поисковые работы.

"Через несколько минут после этого оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте. Один работник предприятия погиб. 39 горняков оказались заблокированы под землей. По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность", — сообщил глава МВД.

Российскими ракетами повреждены четыре здания, 19 транспортных средств, линия электропередач.

Как сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами". Враг применил четыре зенитных управляемых ракет С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. ПВО сбило крылатую ракету и 10 беспилотников.

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