Оккупанты ударили ракетами по больнице в Купянском районе: врач погиб, заведение разрушено (фото)

Российские войска нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Есть жертвы. Заведение почти полностью разрушено.

Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", — написал Олег Синегубов.

По его словам, здание больницы почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.

На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

"Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости россиян", — отметил глава Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, в освобожденном от российских кафиров селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).

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