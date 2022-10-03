Оккупанты ударили ракетами по больнице в Купянском районе: врач погиб, заведение разрушено (фото)

Врач-анастезиолог больницы погиб.
Российские войска нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе Харьковской области. Есть жертвы. Заведение почти полностью разрушено.
Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"К сожалению, погиб врач-анастезиолог, одна медсетра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", — написал Олег Синегубов.
По его словам, здание больницы почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж.
На месте работают спасатели и правоохранительные органы.
"Наносить удары по лечебному заведению — это верх жестокости россиян", — отметил глава Харьковской областной государственной администрации.
Напомним, в освобожденном от российских кафиров селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).
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