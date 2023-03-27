Оккупанты ударили ракетами по центру Славянска: есть погибшие (видео, фото)

На месте попадания работают экстренные службы.
Сегодня, 27 марта, оккупанты обстреляли центр города Славянск двумя ракетами С-300. На месте удара горят автомобили, здания завалены.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
По предварительной информации, есть погибший и 25 пострадавших разной степени тяжести.
Также известно о разрушении административных и офисных зданий, пяти многоэтажках и семи частных домах.
Сейчас на месте работают экстренные службы, а людям оказывают помощь. Спасатели проводят разбор завалов, им удалось потушить три автомобиля и спасти человека.
Напомним, 25 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне города.
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