Оккупанты ударили ракетами по Чугуевскому району: детали от ОВА

За прошедшие сутки, 19 сентября, армия РФ продолжала обстреливать населенные пункты Харьковщины вдоль линии границы с РФ и линии столкновения в Харьковском, Купянском и Изюмском районах.

Этой ночью около 1:30 враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в Чугуевском районе. К счастью, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки в Купянском районе три человека от обстрелов РФ получили ранения. В Харьковском районе в результате подрыва на мине двое мужчин получили ранения.

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"Минная опасность на освобожденных от врага территориях остается очень высокой несмотря на то, что пиротехники ГСЧС делают все возможное, чтобы очистить нашу землю от взрывоопасных вещей. За прошедшие сутки обезврежено 1110 боеприпасов и взрывчаток. Выявлено в том числе много противопехотных мин "Пелюсток". Призываю всех быть максимально осторожными", – сообщил Синегубов.

На линии столкновения враг пытается организовать оборону и удержать остающиеся под его контролем территории Харьковщины.

"ВСУ наносят удары по врагу, нанося ему ощутимые потери. Поддерживаем ВСУ и работаем дальше на победу!", — подытожил председатель ОВА.

Напомним, в результате ракетного удара по Чугуеву погиб 11-летний ребенок.

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