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Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

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Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Фото: Валентин Резниченко

Утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", — написал он.

Напомним, на Днепропетровщине задержали двух российских агентов, работавших на спецслужбы оккупантов. Первый должен был "влиться" в территориальную оборону, чтобы собирать и сливать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ.

Фото: Валентин Резниченко / ©
Фото: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко / ©
Фото: Валентин Резниченко

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