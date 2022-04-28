Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине (фото)

Утром 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", — написал он.
Напомним, на Днепропетровщине задержали двух российских агентов, работавших на спецслужбы оккупантов. Первый должен был "влиться" в территориальную оборону, чтобы собирать и сливать данные об личном составе, вооружении и позициях ВСУ.
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