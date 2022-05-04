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Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: какая ситуация в городе и области

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Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: какая ситуация в городе и области

Фото: Вячеслав Швец

Вечером 3 мая российские оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине. Повторные атаки в течение ночи не зафиксированы.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Один человек пострадал, мужчина получил тяжелую контузию.

"Вчера вечером враг нанес ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры. Под обстрел попали восемь областей Украины, среди которых – и Днепропетровщина. К счастью, обошлось без погибших", — написал Лукашук.

Пока ситуация стабильная и контролируемая. Оккупационных войск в городе и области нет.

Напомним, над Днепропетровщиной 3 мая украинские военные сбили российский беспилотник. На нем оккупанты нарисовали рашистскую букву Z.

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