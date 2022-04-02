Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: повреждена железная дорога, движение поездов остановлено

Дата публикации
Просмотры
19к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: повреждена железная дорога, движение поездов остановлено

Фото із соцмереж

Движение поездов остановлено.

Две российские ракеты днем 2 апреля ударили по Павлоградскому району Днепропетровской области. Одна из них попала в железную дорогу. В результате значительно повреждены пути и пешеходный мост, а также много подвижного состава и контактные линии.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Движение поездов остановлено. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации возгорания. По оперативной информации, травмированных и погибших нет.

Вторая ракета рухнула на открытой территории. Произошел пожар в экосистеме. По предварительной информации, есть одна травмированная женщина, получившая ранения обломками ракеты. Погибших нет.

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и попали в инфраструктурный объект.

Читайте также:

Следующая публикация