Оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине: повреждена железная дорога, движение поездов остановлено

Движение поездов остановлено.

Две российские ракеты днем 2 апреля ударили по Павлоградскому району Днепропетровской области. Одна из них попала в железную дорогу. В результате значительно повреждены пути и пешеходный мост, а также много подвижного состава и контактные линии.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Движение поездов остановлено. Возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации возгорания. По оперативной информации, травмированных и погибших нет.

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Вторая ракета рухнула на открытой территории. Произошел пожар в экосистеме. По предварительной информации, есть одна травмированная женщина, получившая ранения обломками ракеты. Погибших нет.

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и попали в инфраструктурный объект.

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