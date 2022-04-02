Оккупанты ударили ракетами по Днепру: серьезные разрушения, есть раненые

Оккупанты ударили ракетами по Днепру: серьезные разрушения, есть раненые

Ночью в Днепре были слышны взрывы.

В ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и попали в инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Серьезные разрушения. Два человека ранены", — написал он.

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Он добавил, что в Кривом Роге Днепропетровской области оккупанты попали в автозаправку. Возгорание потушили спасатели.

Напомним, что этой же ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.

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