Оккупанты ударили ракетами по Днепру: серьезные разрушения, есть раненые

Ночью в Днепре были слышны взрывы.
В ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и попали в инфраструктурный объект.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Серьезные разрушения. Два человека ранены", — написал он.
Он добавил, что в Кривом Роге Днепропетровской области оккупанты попали в автозаправку. Возгорание потушили спасатели.
Напомним, что этой же ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве и Кременчугу.
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