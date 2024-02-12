Оккупанты ударили ракетами по Донетчине: ранены женщина и дети — фото

Оккупационные войска России в ночь на 12 февраля, около 00:30, атаковали тремя ракетами С-300 частный сектор г. Селидового в Донецкой области. В результате атаки ранена 63-летняя женщина и двое ее внуков 10 и 17 лет.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Пострадавшие с минно-взрывными травмами и ушибами были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Взрывами повреждено по меньшей мере 15 домовладений и линии электропередач.

Последствия удара ракетами С-300 по Донецкой области 12 февраля

Последствия удара ракетами С-300 по Донецкой области 12 февраля

Последствия удара ракетами С-300 по Донецкой области 12 февраля

Последствия удара ракетами С-300 по Донецкой области 12 февраля

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, Россия ударила по Украине дронами и ракетами – первые подробности ночной атаки.

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