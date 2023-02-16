Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине: много людей пострадали

Пострадали специалисты, которые производили ремонтные работы на линиях связи.

В четверг утром, 16 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. Зафиксировано два ракетных удара. В результате вражеской атаки многие пострадали.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара.

В результате авиаудара количество пострадавших достигло 6 человек. По обновленной информации, еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения.

Пострадавшие являются специалистами, которые производили ремонтные работы на линиях связи. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение потерпевших будет проходить амбулаторно.

Также атакой было повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

Напомним, в ночь на 16 февраля войска РФ прибегли к новой массированной атаке Украины. Пострадали ряд регионов, в частности Львовщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Кировоградщина, Херсонщина.

Всего за ночь россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракет. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Читайте также: