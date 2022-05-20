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Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине: много раненых, в том числе и ребенок

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Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине: много раненых, в том числе и ребенок

Фото: Информатор

Российские оккупанты 20 мая ударили по центру города Лозовая Харьковской области, в результате чего ранены.

В результате атаки оккупантов на Лозовую, которую они нанесли во время воздушной тревоги, травмы получили по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщили директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта и в ГСЧС в комментарии "Суспільному".

По данным Забашты, ракета попала в одно из зданий в центре города днем 20 мая, около 15 часов. Среди раненых — по меньшей мере семь человек, в том числе 11-летний ребенок.

В ГСЧС добавили, что тушение пожара и разбор завалов продолжаются.

Других деталей обстрела пока нет. Официально власти пока не прокомментировали этот удар.

Напомним, в Харьковской области оккупанты укрепили позиции аммиачной селитрой.

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