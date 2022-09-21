Оккупанты ударили ракетами по Харьковщине: разрушен шлюз на Печенежской дамбе

Российские войска 21 сентября обстреляли ракетами Чугуевский район Харьковщины. В результате обстрелов разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе.

Соответствующие специалисты "преодолеют" последствия обстрелов.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Сети.

"Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз", — говорится в заявлении.

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К счастью, жертв и пострадавших нет.



"Нашим специалистам не впервые преодолевать подобные последствия "русского мира". Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге. Мы знаем что делать. Все будет оперативно восстановлено. Ситуация полностью контролируемая!" – заверил Тимошенко.

Напомним, оккупанты уже не первый день обстреливают дамбу Печенежского водохранилища. 20 сентября местные власти предупредили об угрозе подтопления.

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