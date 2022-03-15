Оккупанты ударили ракетами по Киеву: фото и видео последствий бомбардировок российских захватчиков

Опубликовано фото последствий обстрелов жилых домов в Киеве.

В Киеве 15 марта оккупанты обстреляли жилые дома, разрушив их. Снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе, одну в Подольском, а также в один частный дом. Поврежден ударной волной вход в одну из станций метро.

Последствия атаки российских захватчиков на Киев показали в Сети.

Известно, что в результате обстрела шестнадцатиэтажного дома в Святошинском районе произошел пожар, который в 09:50 удалось локализовать. В результате атаки оккупантов — 2 человека погибли и 46 спасены.

По предварительной информации, в результате вражеского обстрела жилой зоны в Подольском районе — один человек погиб и шесть человек травмированы, из которых 5 человек госпитализированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Напомним, в Киеве в результате взрыва повреждено здание станции метро "Лукьяновская" (фото).

Читайте также: