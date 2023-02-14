Оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: ранен человек, куда попали (фото)

В частности, вражеская ракета повредила Центр предоставления гуманитарной помощи.
Российские оккупанты нанесли два удара ракетами по Краматорску и Константиновке 14 февраля, в результате чего ранен человек и есть разрушения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он уточнил, что в результате ракетного удара по Константиновке захватчики ранили гражданского человека, а также повредили дворец культуры, где сейчас работает Центр предоставления гуманитарной помощи.
В то же время в Краматорске вражеская ракета поразила помещение медицинского учреждения.
Напомним, по самым свежим данным Генштаба ВСУ, российская армия сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. РФ несет там существенные потери.
В частности, враг пытается оцепить Бахмут с севера и с юга. Бои ведутся в пригороде, Силы обороны Украины отлавливают многочисленные ДРГ противника. Об этом сообщил военный обозреватель, майор запаса и ветеран войны Алексей Гетьман.
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