Оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Константиновке: ранен человек, куда попали (фото)

Российские оккупанты нанесли два удара ракетами по Краматорску и Константиновке 14 февраля, в результате чего ранен человек и есть разрушения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он уточнил, что в результате ракетного удара по Константиновке захватчики ранили гражданского человека, а также повредили дворец культуры, где сейчас работает Центр предоставления гуманитарной помощи.

В то же время в Краматорске вражеская ракета поразила помещение медицинского учреждения.

Напомним, по самым свежим данным Генштаба ВСУ, российская армия сосредотачивается на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. РФ несет там существенные потери.

В частности, враг пытается оцепить Бахмут с севера и с юга. Бои ведутся в пригороде, Силы обороны Украины отлавливают многочисленные ДРГ противника. Об этом сообщил военный обозреватель, майор запаса и ветеран войны Алексей Гетьман.

Российские ракеты терроризируют украинские города: ситуация в регионах

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