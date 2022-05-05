Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: пострадало 25 человек, уничтожены многоэтажки (фото, видео)

Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: пострадало 25 человек, уничтожены многоэтажки (фото, видео)

Российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный удар по городу Краматорск.

Оккупанты устроили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Краматорска, в результате чего среди мирного населения есть пострадавшие. Также разрушены жилые многоэтажки.

Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко в Facebook 5 мая.

По его словам, оккупанты вели огонь по жилым районам и центральной части города.

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"Очередной ракетный обстрел Краматорска. Подло, ночью, по жилым районам и центральной части города. По меньшей мере, получили серьезные повреждения три пятиэтажки, школа, садик. Предварительно, раненых. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", – сообщил мэр города.

В свою очередь глава ОВА Павел Кириленко уточнил, что в результате авиаракетного удара по меньшей мере 25 гражданских ранены. Шестеро из раненых нуждаются в медицинской помощи в больнице.

"Ракеты повредили 9 жилых домов, школу и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры. Не способны воевать с украинской армией, россияне продолжают воевать с нашими гражданскими. Это – очередное военное преступление российской армии на нашей земле. Все тщательно фиксируем. Никто не избежит. наказания!", — говорится в его сообщении.

Напомним, Зеленский заверил, что ракетные удары оккупантов по украинским городам получат надлежащий ответ.

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