Оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу: есть разрушения

Враг также обстрелял две громады Никопольского района.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 28 августа, а накануне обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

Так, утром 28 августа российская армия применила тактическую авиацию с южного направления и нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

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В результате вражеской атаки разрушены два дачных дома, еще пять – повреждены. Загорелось хозяйственное сооружение.

"Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия удара уточняются", — добавил Лысак.

Российские захватчики также дважды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. К вечеру враг целил по Марганецкой громаде, ночью – по Мировской. В результате обстрелов поврежден частный дом. Люди не пострадали.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили в ночь на 28 августа об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Во время этого в Кривом Роге прогремели взрывы.

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