Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Российские захватчики в очередной раз атаковали пригород Запорожья.

В ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской громаде.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской громаде. Также пострадали дома рядом. Люди целые и невредимые", — говорится в сообщении.

В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, россияне в ночь на 24 декабря обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали три общины.

По данным Генштаба, в течение суток ВСУ отразили атаки у Бахмута и Марьинки, поразили районы сосредоточения россиян и вражеские склады.

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