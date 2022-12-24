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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ударили ракетами по пригороду Запорожья

Фото: Telegram / Александр Старух

Российские захватчики в очередной раз атаковали пригород Запорожья.

В ночь на субботу, 24 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья, есть повреждения в домах и гимназии в Степенской громаде.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Сегодня ночью враг ударил ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию в Степенской громаде. Также пострадали дома рядом. Люди целые и невредимые", — говорится в сообщении.

В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, россияне в ночь на 24 декабря обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали три общины.

По данным Генштаба, в течение суток ВСУ отразили атаки у Бахмута и Марьинки, поразили районы сосредоточения россиян и вражеские склады.

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Дата публикации
Просмотры
385
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