Оккупанты ударили ракетами по складу с зерном в Днепропетровской области: видео

Утром 2 мая российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.
Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"У нас снова прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно, пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", — написал он и выложил видео попадания ракеты.
Стоит отметить, что россияне уже не в первый раз наносят ракетные удары по агропредприятиям в Синельниковском районе.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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