Оккупанты ударили ракетами по складу с зерном в Днепропетровской области: видео

Утром 2 мая российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.

Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"У нас снова прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно, пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады", — написал он и выложил видео попадания ракеты.

Стоит отметить, что россияне уже не в первый раз наносят ракетные удары по агропредприятиям в Синельниковском районе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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