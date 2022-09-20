Оккупанты ударили ракетами по Славянску: мэр показал видео с места атаки

Российские оккупанты 20 сентября в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Под удары попала территория мебельного цеха.
К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.
Об этом городской голова Славянская Вадим Лях сообщил в Сети, опубликовав видео с места вражеской атаки.
"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Вероятно, С-300. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в заявлении мэра.
К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха по ул. Геологической. Вероятно, С-300. К счастью, обошлось без пострадавших. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!Опубликовано Вадим Лях Вторник, 20 сентября 2022 г.
Напомним, 17 сентября российские войска обстреляли Славянскую ТЭС: повреждено оборудование на территории станции.
Днем ранее захватчики обстреляли окрестности Славянска, чем повредили дома и авто.
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