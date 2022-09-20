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Оккупанты ударили ракетами по Славянску: мэр показал видео с места атаки

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Оккупанты ударили ракетами по Славянску: мэр показал видео с места атаки

Скриншот с видео

Российские оккупанты 20 сентября в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Под удары попала территория мебельного цеха.

К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом городской голова Славянская Вадим Лях сообщил в Сети, опубликовав видео с места вражеской атаки.

"К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха на ул. Геологической. Вероятно, С-300. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в заявлении мэра.

К сожалению, в Славянске снова неспокойно. Днем под обстрел попала территория мебельного цеха по ул. Геологической. Вероятно, С-300. К счастью, обошлось без пострадавших. Берегите себя! Держимся. Мы вместе!

Опубликовано Вадим Лях Вторник, 20 сентября 2022 г.

Напомним, 17 сентября российские войска обстреляли Славянскую ТЭС: повреждено оборудование на территории станции.

Днем ранее захватчики обстреляли окрестности Славянска, чем повредили дома и авто.

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