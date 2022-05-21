Оккупанты ударили ракетами по строительной базе в Николаевской области: Ким показал видео

Российские военные 21 мая нанесли ракетный удар по Николаевской области. В результате атаки была уничтожена база строительной компании.
В результате обстрела на месте вспыхнул масштабный пожар с сильным задымлением.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, опубликовав в Сети видео с места происшествия.
Кроме строительных материалов сгорели заправочная станция и другие склады.
"Вот так вот ракетным ударом во второй раз уже, бл*ть, базу строительной компании демилитаризовали. Сгорели здесь и заправочная станция, и склады, и строительные материалы, и машина", — звучит на видеозаписи.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, в Николаевской области арестовали четырех агентов России, которые собирали информацию о последствиях обстрелов, дислокации ВСУ, военной технике, личных данных украинских защитников и передавали их куратору.
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