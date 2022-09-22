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Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: один человек погиб, пятеро раненых

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Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: один человек погиб, пятеро раненых

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Утром 22 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью.

В результате атаки агрессорки России по областному центру погиб один человек. Кроме того, по состоянию на 09:00 известно о по меньшей мере о пятерых раненых людях.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

Отмечается, что оккупанты атаковали объекты инфраструктуры. Кроме того, в результате вражеских обстрелов были повреждены окружающие жилые дома.

По словам главы ОВА, на месте "прилетов" работают все соответствующие службы.

Следует отметить, что утренний взрыв в городе раздался до объявления воздушной тревоги. Над городом поднялся большой столб дыма.

Напомним, начались 211 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов около трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 22 сентября.

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