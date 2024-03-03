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Оккупанты ударили ракетами по жилому району Покровска – какие последствия (фото)

Оккупанты ударили ракетами по жилому району Покровска – какие последствия (фото)

Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА

Враг продолжает наносить удары по жилым домам украинцев.

Город Покровск в Донецкой области оказался под вражеским обстрелом. Оккупационная армия России утром 3 марта ракетами обстреляла один из жилых микрорайонов города.

Об этом сообщает городская военная администрация.

В результате атаки повреждены девять многоквартирных домов, три частных домохозяйства и два учебных заведения. Люди не пострадали.

Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА / ©
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА / ©
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА / ©
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА / ©
Последствия ракетного удара по Покровску/ Фото: Покровская ГВА

На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.

Напомним, в Одессе до девяти выросло количество погибших в результате удара беспилотником по многоэтажке.

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