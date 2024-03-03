Оккупанты ударили ракетами по жилому району Покровска – какие последствия (фото)

Враг продолжает наносить удары по жилым домам украинцев.
Город Покровск в Донецкой области оказался под вражеским обстрелом. Оккупационная армия России утром 3 марта ракетами обстреляла один из жилых микрорайонов города.
Об этом сообщает городская военная администрация.
В результате атаки повреждены девять многоквартирных домов, три частных домохозяйства и два учебных заведения. Люди не пострадали.
На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.
Напомним, в Одессе до девяти выросло количество погибших в результате удара беспилотником по многоэтажке.
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