Оккупанты ударили ракетой и дронами по городу на Сумщине – что известно

Россияне атаковали город Кролевец в Сумской области.
Оккупационная армия России 7 января нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области. По предварительным данным, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Российские оккупанты направили на мирный город ракету и два БпЛА типа "Шахед".
На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.
Напомним, в ОВА показали последствия "прилета" по общежитию в Днепре после атаки "Шахедами" (фото).
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