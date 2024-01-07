Оккупанты ударили ракетой и дронами по городу на Сумщине – что известно

Россияне атаковали город Кролевец в Сумской области.

Оккупационная армия России 7 января нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области. По предварительным данным, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Российские оккупанты направили на мирный город ракету и два БпЛА типа "Шахед".

На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.

Напомним, в ОВА показали последствия "прилета" по общежитию в Днепре после атаки "Шахедами" (фото).

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