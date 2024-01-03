Оккупанты ударили ракетой по кладбищу на Запорожье – видео

Россияне в результате атаки повредили могилы на кладбище.

Оккупационная армия России 2 января ударила ракетой по кладбищу в селе Омельник Запорожской области.

Видео с места "прилета" ракеты распространили в соцсетях.

В результате атаки россиян на кладбище повреждены десятки могил.

"Так "высокоточные" ракеты "второй армии в мире" воюют с сельскими кладбищами мирной страны. 2 января, село Омельник, Запорожская область", — прокомментировал автор видео.

Напомним, оккупационная армия России вечером 2 января снова атаковала Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения (фото).

Читайте также ведущие новости дня: