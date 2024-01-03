Оккупанты ударили ракетой по кладбищу на Запорожье – видео

Россияне в результате атаки повредили могилы на кладбище.
Оккупационная армия России 2 января ударила ракетой по кладбищу в селе Омельник Запорожской области.
Видео с места "прилета" ракеты распространили в соцсетях.
В результате атаки россиян на кладбище повреждены десятки могил.
"Так "высокоточные" ракеты "второй армии в мире" воюют с сельскими кладбищами мирной страны. 2 января, село Омельник, Запорожская область", — прокомментировал автор видео.
Напомним, оккупационная армия России вечером 2 января снова атаковала Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения (фото).
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