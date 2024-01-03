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Оккупанты ударили ракетой по кладбищу на Запорожье – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
958
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты ударили ракетой по кладбищу на Запорожье – видео

Повреждены могилы после ракетного удара РФ по кладбищу/Фото: скриншот

Россияне в результате атаки повредили могилы на кладбище.

Оккупационная армия России 2 января ударила ракетой по кладбищу в селе Омельник Запорожской области.

Видео с места "прилета" ракеты распространили в соцсетях.

В результате атаки россиян на кладбище повреждены десятки могил.

"Так "высокоточные" ракеты "второй армии в мире" воюют с сельскими кладбищами мирной страны. 2 января, село Омельник, Запорожская область", — прокомментировал автор видео.

Напомним, оккупационная армия России вечером 2 января снова атаковала Харьков. Одна из ракет попала в здание учебного заведения (фото).

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Оккупанты ударили ракетой по кладбищу

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Дата публикации
Просмотры
958
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