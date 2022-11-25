Оккупанты ударили ракетой по Краматорску: ранен пожилой мужчина (фото)

В результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры и повреждены многоэтажки.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области 25 ноября, в результате которого был ранен пожилой мужчина.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску. Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажки", – говорится в заявлении.

Сначала городской голова информировал, что пострадавших нет, однако позже написал, что в результате вражеской атаки ранение получил 71-летний мужчина.

Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко

Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко

Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко

Фото: Facebook-страница Александра Гончаренко

Напомним, российские войска за сутки 24 ноября нанесли 30 ракетных ударов по 17 населенным пунктам Донецкой области. В результате атак есть раненые, разрушены и повреждены 11 жилых домов, больница, детский сад, отделение почты.

Заметим, что захватчики принялись интенсивно обстреливать Херсон. Так, с 20 по 24 ноября в городе зафиксировано 63 обстрела, в результате которых погибли 15 человек.

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