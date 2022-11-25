Оккупанты ударили ракетой по Краматорску: ранен пожилой мужчина (фото)

В результате вражеской атаки разрушено здание медицинской инфраструктуры и повреждены многоэтажки.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области 25 ноября, в результате которого был ранен пожилой мужчина.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску. Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажки", – говорится в заявлении.
Сначала городской голова информировал, что пострадавших нет, однако позже написал, что в результате вражеской атаки ранение получил 71-летний мужчина.
Напомним, российские войска за сутки 24 ноября нанесли 30 ракетных ударов по 17 населенным пунктам Донецкой области. В результате атак есть раненые, разрушены и повреждены 11 жилых домов, больница, детский сад, отделение почты.
Заметим, что захватчики принялись интенсивно обстреливать Херсон. Так, с 20 по 24 ноября в городе зафиксировано 63 обстрела, в результате которых погибли 15 человек.
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