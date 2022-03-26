Оккупанты ударили ракетой по Лисичанску: обесточена шахта

Из-за обстрелов загорелись дома.

Российская армия в субботу, 26 марта, ударила ракетой "Точка-У" и "Градами" по Лисичанску Луганской области: возник пожар в нескольких домах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, спасатели едва успевают тушить пламя. Из-за обстрелов произошло возгорание дома в Лисичанске. Также разбита шахта, где под землей находятся работники. Сейчас их пытаются приподнять на поверхность.

Гайдай сообщил, что сложная ситуация сложилась и в Северодонецке. В городе загорелся еще один продуктовый склад. Выпили пожары в жилых и дачных домах, повреждены гаражи станции скорой помощи. В результате обстрелов оккупантов травмирована женщина.

Как сообщалось, российские оккупанты вторглись в город-спутник Чернобыльской атомной электростанции — Славутич в Киевской области: танки въехали в город. Сразу после захвата города стало известно, что оккупанты страны-агрессорки России похитили городского голову Юрия Фомичева. Через несколько часов захватчики отпустили мэра.

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