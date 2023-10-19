Оккупанты ударили ракетой по Павлограду: в ОВА рассказали о попадании

Вечером 18 октября армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области. Из-за атаки оккупантов произошли разрушения на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Поздно вечером враг ударил по Павлограду. Из-за ракетной атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте. Люди невредимы".- подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, ближе к утру военные из ПВК "Восход" сбили над Криворожским районом ракету.

Как сообщалось, поздно вечером 18 октября в Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы. В Воздушных силах сообщали об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения российскими агрессорами авиационного вооружения в прифронтовых районах.

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