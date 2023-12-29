Оккупанты ударили ракетой по Сумщине: первые подробности

Сегодня, 29 декабря, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Конотопу.

Об этом сообщила Сумская военная администрация.

"В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы.

Напомним, в Украине утром 29 декабря было объявлено о ракетной опасности. Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Взрывы раздались в Харькове и Днепре.

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