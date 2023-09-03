Оккупанты ударили "Шахедами" по Одесчине: в ВСУ сообщили о попаданиях и пострадавших

Российские оккупанты в ночь на 3 сентября атаковали ударными дронами "Шахед" Одесскую область. Зафиксированы попадания, ранения получили не менее двух человек.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Атака была достаточно массированной и долговременной. Воздушная тревога звучала более 3,5 часов. Все это время силами противовоздушной обороны обеспечивалось отражение атак. Они как всегда направляли их несколькими волнами, пытаясь найти слабые места противовоздушной обороны, обойти их и нанести максимальное количество попаданий. Но все же 22 беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, произошли попадания, обстоятельства уточняются. Был пожар, который оперативно ликвидировали. Уже есть информация о двух пострадавших, которым оказана медицинская помощь — гражданские лица, получившие осколочные ранения", — сообщила Гуменюк.

В свою очередь, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что ударные беспилотники атаковали порты на Дунае. По его словам, это "ответ" России на попытки ООН и некоторых политиков идти на уступки государству-террористу.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, силам ПВО на юге удалось сбить 22 БПЛА из 25. Оккупанты совершили несколько волн атак с южного и юго-восточного направления: мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск РФ.

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