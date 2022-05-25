Оккупанты ударили тремя ракетами по Кривому Рогу: разрушено предприятие

Российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу, а также обстреляла из "Ураганов" две общины в Криворожском районе.

В ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу Днепропетровской области. Попали в промышленное предприятие. В результате оно полностью разрушено.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. На утро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", — написал он.

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В Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Город Апостолово частично без света. Людей не задело.

Напомним, 25 мая российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбили силы ПВО.

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