Оккупанты ударили УАБами по Харьковщине: повреждены дома и гражданская инфраструктура, ранена женщина

Россияне атаковали авиабамбами Харьковскую область.
Оккупационная армия России днем 14 апреля ударила двумя управляемыми авиабомбами в районе села Слатино Харьковской области. В результате атаки повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры, ранена женщина.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
В результате обстрела осколочные ранения спины получила местная жительница 1972 года рождения. Она госпитализирована в больницу.
"Повреждены по меньшей мере три частных и два многоквартирных дома", — добавил глава ГВА.
Дополнительная информация устанавливается.
Напомним, Россия сбросила авиабомбу на Очеретино Донецкой области — есть жертва и пострадавшие (фото).
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