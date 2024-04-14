Оккупанты ударили УАБами по Харьковщине: повреждены дома и гражданская инфраструктура, ранена женщина

Оккупационная армия России днем 14 апреля ударила двумя управляемыми авиабомбами в районе села Слатино Харьковской области. В результате атаки повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры, ранена женщина.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

В результате обстрела осколочные ранения спины получила местная жительница 1972 года рождения. Она госпитализирована в больницу.

"Повреждены по меньшей мере три частных и два многоквартирных дома", — добавил глава ГВА.

Дополнительная информация устанавливается.

Напомним, Россия сбросила авиабомбу на Очеретино Донецкой области — есть жертва и пострадавшие (фото).

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