Оккупанты ударили "Ураганами" по городу Горняк в Донецкой области — ранены 8 человек (фото)

Российские захватчики в понедельник обстреляли еще один город в Донецкой области.
В понедельник утром, 12 ноября, российские захватчики ударили из РСЗО "Ураган" по городу Горняк Донецкой области. Восемь человек получили ранения. Они доставлены в больницу.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Российские снаряды попали по центральной части города, в районе продовольственного рынка.
Обстрелы россиянами Донецкой области
Сегодня, 12 декабря, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Захватчики направили ракеты в школу. В результате атаки РФ здание образовательного учреждения повреждено.
Вчера, 11 декабря, российская армия снова обстреляла Курахово на Донетчине из РСЗО "Ураган".
Читайте также:
- Находились более 150 российских воинов: под Мелитополем ликвидировано очередное логово оккупантов
- "2023 год – это год победы": в Раде сообщили, будут ли осенью парламентские выборы
- Минометный обстрел Сумщины и постоянный террор Херсонщины: как прошла ночь в регионах