Оккупанты ударили "Ураганами" по городу Горняк в Донецкой области — ранены 8 человек (фото)

Российские захватчики в понедельник обстреляли еще один город в Донецкой области.

В понедельник утром, 12 ноября, российские захватчики ударили из РСЗО "Ураган" по городу Горняк Донецкой области. Восемь человек получили ранения. Они доставлены в больницу.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Российские снаряды попали по центральной части города, в районе продовольственного рынка.

Обстрелы россиянами Донецкой области

Сегодня, 12 декабря, оккупанты также нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Захватчики направили ракеты в школу. В результате атаки РФ здание образовательного учреждения повреждено.

Вчера, 11 декабря, российская армия снова обстреляла Курахово на Донетчине из РСЗО "Ураган".

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