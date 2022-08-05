Оккупанты удерживают военные подразделения: в Генштабе рассказали, что происходит на границе с Россией

Военная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без изменений.

Российские оккупанты на Волынском и Полесском направлениях военной обстановки не изменили.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, на Северском направлении оккупанты удерживают в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Проводят инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.

"Из артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Старикове Сумской области. На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что ВСУ держат под огневым контролем любые переправы оккупантов в Херсонской области.

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