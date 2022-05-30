Оккупанты угрожали убийством: украинские правоохранители сорвали спецоперацию ФСБ по дискредитации ОБСЕ

Украинские правоохранители сорвали спецоперацию ФСБ по дискредитации ОБСЕ. Оккупанты провели серию провокаций во временно оккупированных районах юга и востока Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, российские оккупанты сделали сюжеты для СМИ, чтобы обвинить работников ОБСЕ в якобы шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать Миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.

“Для сбора “доказательной базы” захватчики незаконно врывались в дома работников ОБСЕ и “выбивали” из них компрометирующую информацию. Во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ, представляясь работниками СБУ, под видеозапись заставили работника мониторинговой Миссии ОБСЕ подписать "соглашение о негласном сотрудничестве". Еще несколько работников Миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что с 16 по 23 мая военные РФ, угрожая убийством, заставили работников миссии на камеру свидетельствовать об ограблении офиса якобы украинскими правоохранителями.

Напомним, что топливный кризис в Украине может длиться до июля.

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