Оккупанты угрожают фермерам на Херсонщине ведением "пропускной системы"

В Херсонской области россияне анонсировали введение "пропускной системы" для перевозки сельхозпродукции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Орки анонсировали введение пропускной системы для перевозки сельхозпродукции по территории Херсонской области", — отметил он.

По его словам, фактически эта мера будет оказывать максимальное давление на фермеров и должна заставить их перерегистрировать бизнес в юрисдикцию России, а также создает очередной инструмент коррупционного влияния на аграриев области.

"Заблокировав таким образом логистику для аграриев, их заставляют либо сотрудничать, либо прекращение своей деятельности", – резюмировал он.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали о медикаментозном кризисе в регионе.

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