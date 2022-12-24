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Оккупанты угрожают мелитопольцам на неделю ввести комендантский час

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Оккупанты угрожают мелитопольцам на неделю ввести комендантский час

sud.ua

Мэр Мелитополя рассказал, что террор на временно оккупированных территориях Запорожской области с каждым днем усиливается.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне могут ввести комендантский час как минимум в неделю – с 25 декабря по 2-3 января.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Так, по его словам, россияне боятся коммуникации между местным населением, украинскими военными и разведкой.

"Пока они запускают пропаганду, что 25 декабря будет полноценный комендантский час до 2-3 января. Такие объявления появились в некоторых городах, но в основном в селах. В городе Мелитополе они также это обсуждают", — рассказал Федоров.

Он также рассказал об усилении террора на временно оккупированных территориях Запорожской области. А после удачных попыток ликвидации коллаборантов и оккупантов вводятся усиленные меры фильтрации. Оккупанты закрывают целые районы, пытаются искать партизан, представителей сил сопротивления.

"Они стают свирепыми, срывают свою злобу на гражданском населении. Это продолжается. В целом ситуация обостряется из-за того, что город почти полностью закрыт: уехать и въехать невозможно", – объяснил Федоров.

Федоров также сообщил, что россияне продолжают массово забирать местных жителей в плен.

Ситуация в Мелитополе

По словам мэра Ивана Федорова, в Мелитополе российские захватчики готовятся к уличным боям. Россияне начали расставлять бетонные конусы посреди центральных улиц и в жилых кварталах.

Россияне также усиливают фильтрационные меры. С 15 декабря оккупанты прекратили выпускать людей из оккупации вообще.

В Мелитополе в результате взрыва ранения получил экс-работник внутренней безопасности Нацполиции Украины, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами – ему оторвало ногу.

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Дата публикации
Просмотры
136
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