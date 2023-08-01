Оккупанты укрепляют оборону Крымского моста: эксперт объяснил, убережет ли это от новых атак

Крымский мост дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – в случае новых попыток теракта. Однако использование таких заграждений из моря – идея – не новая.

Об этом "Крым.Реалии" рассказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Он объяснил, помешает ли такая оборона повторным ударам по мосту.

"В принципе, идея с их точки зрения правильна: это старый традиционный метод борьбы с торпедами, подлодками. Это вдвое усложняет задачу, но не делает ее нереализованной. На удар нужно вдвое больше средств поражения. Грубо говоря, первый морской дрон должен прорвать боновое ограждение, а второй должен войти в этот проход. Это подтверждают атаки на Севастопольскую морскую базу: после масштабной атаки осенью прошлого года россияне перекрыли там все. Они сбежали в Севастопольскую бухту с узким входом и поставили там еще две линии боновых заборов. В Южной бухте и не только позакрывали боновыми заборами все места стоянки, но украинские военные все равно их прорывают. Это сложнее, но "работать" возможно", - пояснил Лакийчук.

Напомним, Скабеева паникует из-за подготовки ВСУ для деоккупации Крыма (видео).

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