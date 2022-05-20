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Оккупанты укрепляют позиции на территории самой России вблизи украинской границы — Генштаб

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Оккупанты укрепляют позиции на территории самой России вблизи украинской границы — Генштаб

Фото: Associated Press

На Северском направлении оккупанты осуществляют воздушную разведку из беспилотников.

Россияне пытаются уточнить расположение украинских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Российские кафиры также обустраивают свои позиции на территории самой России вдоль госграницы Украины.

"На Северском направлении, с целью уточнения положения наших подразделений, противник производит воздушную разведку с применением БпЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории российской федерации вдоль государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, российские оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они обстреливают местность вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

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