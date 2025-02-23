Оккупанты улучшили тактическое положение в Донецкой области: где продвинулись россияне

Ситуация остается напряженной, украинские военные продолжают защищать свои позиции.
Российские войска продолжают активные штурмовые действия в Донецкой области.
22 февраля мониторинговый проект DeepState обновил карту боевых действий, зафиксировав продвижение оккупантов возле Новотщеватого и Бурлацкого.
“Карта обновлена. Враг продвинулся возле Новотщеватого и Бурлацкого. Уточнена ситуация в Улаклах”, – говорится в сообщении DeepState.
Российские силы пытаются улучшить тактическое положение в этом направлении, ведя постоянные атаки на позиции украинских защитников.
Напомним, оккупационные войска РФ на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в количестве личного состава. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.
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