Оккупанты уменьшили активность на одном из направлений: в ВСУ назвали причины

Россияне из-за непогоды используют меньше авиации на Таврическом направлении.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире "Радио Свобода".

По его словам, логистика окупантов усложнена.

"Уже вторые сутки подряд активность авиации и артиллерии россиян падает. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 авиационных ударов и совершили 455 обстрелов", — говорится в сообщении.

При этом оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлении, где накануне совершили около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Новомихайловки и Марьинки.

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В общей сложности на Таврическом направлении за сутки зафиксировано 18 боевых столкновений. Украинские военные продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

"Несколько активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппируется частично", — отметил спикер.

Ранее мы писали, что российские кафиры атакуют Украину на Луганщине, вблизи Макеевки. В районе Серебрянского леса враг атакует малыми группами при поддержке авиации, танков и артиллерии.

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