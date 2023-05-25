Оккупанты уменьшили интенсивность атак на Бахмутском направлении: Чреватый объяснил намерения россиян

В то же время украинские войска методично уничтожают оккупантов и их технику.

Российские оккупанты снизили интенсивность атак на Бахмутском направлении. Это наблюдается уже третьи сутки.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Уже третьи сутки подряд враг менее активен непосредственно в атаках. За эти сутки только 2 боестолкновения произошло, за предыдущие — три. Но продолжает поражать огнем наши позиции — 332 раза он бил ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Состоялся один авианалет. было убито 87 кафиров, 131 – получил ранения", — рассказал Сергей Череватый.

Он также добавил, что ВСУ уничтожили одну боевую машину пехоты окупантов, семь орудий, две самоходные гаубицы "МСТА", пять гаубиц Д-30, два противотанковых ракетных комплекса, беспилотник "Орлан-10" и пять полевых складов с боеприпасами .

"Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им очень мощные потери и они в нем нуждаются. Насколько это произойдет, какими подразделениями и в каких объемах – я думаю, что нам нужно немного времени, чтобы верифицировать эту информацию", — подчеркнул Череватый.

Напомним, что Пригожин заявил о выводе своего подразделения ПИК "Вагнера" из Бахмута. Мол, Вагнер передает свои позиции регулярной армии РФ.

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