Оккупанты уменьшили интенсивность атак на левобережье Херсонщины: Гуменюк рассказала детали

Оккупанты уменьшили интенсивность атак на левом берегу Днепра в Херсонской области. Войска РФ штурмуют пехотой без использования бронетехники.

Об этом во время телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на Левобережье, а также отбивать атаки врага.

"Со стороны оккупантов интенсивность атак так существенно снизилась. В последние дни было три-четыре атаки. За прошедшие сутки мы насчитали две такие. Они тоже были неудачными", — сказала она.

Захватчики продолжают пехотные штурмы, но бронетехнику не используют. Гуменюк отмечает, что, вероятно, россияне экономят

"Мы видим, это уже долгое время происходит. После того, как они достаточно мощно теряли ее при каждом штурме. Был такой запрет на использование техники и сейчас чисто выходы пехотных групп", — добавила Гуменюк.

Напомним, ночью РФ нанесли удары дронами по югу Украины. Россияне сосредоточили свой удар в Херсонской области, но достаточно результативно отработали силы ПВО. В области было уничтожено четыре БПЛА.

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