Оккупанты уменьшили интервалы между атаками по Украине и свою тактику: что об этом известно

Военные РФ будут продолжать атаковать наше государство и дальше.

Российские оккупанты уменьшили интервалы между атаками по Украине. Захватчики пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Обстрелы проходят постоянно. Враг в последнее время акцентировал свое внимание и пытается атаковать достаточно мощно наши инфраструктурные объекты. Это связано с разными факторами, факторами", — подчеркнул Илья Евлаш.

Он также добавил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику. Военные РФ будут продолжать атаковать наше государство и дальше.

"В том числе враг постоянно меняет тактику, пытается найти слабые щели в нашей системе ПВО. Основная его цель — это дестабилизировать обстановку внутри страны, заставить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по огненное поражение", — заявил Евлаш.

Напомним, что во время атак по энергетической инфраструктуре Украины в 2024 году Россия использует другую тактику. Она достаточно отличается от предыдущей, приведшей к блэкаутам 2022 года.

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