Оккупанты уменьшили наступление на Луганщине – в ОВА рассказали о ситуации на фронте

В Луганской области основным направлением наступления оккупационной армии РФ является Белогоровка. Однако из-за значительных потерь враг последние несколько дней уменьшил наступление.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, враг не прекращает давить в Луганской области и активизировался на Терновском направлении.

"Действительно, постоянные авиационные удары. Единственное, что последние несколько дней враг на Белогоровке попытался из-за уничтоженных потерь уменьшить наступательные действия, однако все равно постоянно использует как РСЗО, так и ракетные удары, активизировался немного на Терновском направлении", — рассказал Лысогор.

Он добавил, что россияне не отказывают от тактики "мясных штурмов".

"Не прекращается как обстрел, так и наземные атаки, действительно, враг щупает, где можно прорваться и он видит свои основные направления и засыпая вот такими мясными и бестолковыми штурмами просто количеством насыпает наших ребят. Ситуация тяжелая, но контролируемая", — заявил глава Луганской ОВА.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, когда Германия доставит в Украину Patriot.

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