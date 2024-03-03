Оккупанты уменьшили свою активность возле Купянска: что говорят в ВСУ

Российская армия снизила интенсивность штурмов на Купянском направлении. В частности, вблизи села Синьковка Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"На Купянском направлении враг несколько снизил свою интенсивность вблизи Синьковки. Там он прибегает сейчас к закреплению на позициях, поскольку понял, что сейчас на этом направлении его атаки безуспешны", — сообщил он.

Евлаш рассказал, что на Лиманском направлении захватчики перегруппировываются и ведут подготовку своих штурмовых групп. В частности, россияне опрокидывают силы в Терны и Ямполевку в Донецкой области. Захватчики не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

По словам Евлаша, на этом направлении за сутки Силы обороны отразили 12 атак захватчиков, ликвидировали и ранили 373 оккупантв, уничтожили 76 единиц техники врага.

Как сообщалось, военный аналитик Алексей Гетьман выразил убеждение, что у российской оккупационной армии нет шансов форсировать реку Оскол в Харьковской области на Купянском направлении. Кроме того, враг не оставляет надежды захватить город Купянск.

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