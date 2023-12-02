Оккупанты уменьшили военную активность на Таврическом направлении: генерал объяснил, что это значит

Украинские защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении.
Российские войска уменьшили активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений на Таврическом направлении. Однако продолжают попытки продвигаться пехотой.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, враг испытал потерявший на этом направлении почти 500 человек.
"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 495 человек.
Он добавил, что ВСУ уничтожили 8 единиц военной техники. В частности, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобиля. Еще 13 единиц техники врага повреждены.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Напомним, украинские военные ответили, продвинулись ли россияне на территорию Авдеевского коксохима.
Читайте также: