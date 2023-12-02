Оккупанты уменьшили военную активность на Таврическом направлении: генерал объяснил, что это значит

Российские войска уменьшили активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений на Таврическом направлении. Однако продолжают попытки продвигаться пехотой.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, враг испытал потерявший на этом направлении почти 500 человек.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник нанес 4 авиаудара, провел 34 боевых столкновения и совершил 648 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Общие потери врага составили 495 человек.

Он добавил, что ВСУ уничтожили 8 единиц военной техники. В частности, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобиля. Еще 13 единиц техники врага повреждены.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Напомним, украинские военные ответили, продвинулись ли россияне на территорию Авдеевского коксохима.

Читайте также: